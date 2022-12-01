Жителю Ельца грозит до 10 лет тюрьмы за 1,86 грамм наркотиков

У ельчанина нашли наркотики Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали 31-летнего мужчину с наркотиками. Днем в Ельце у дома по бульвару Шубина полицейские остановили местного жителя для проверки документов. Во время беседы он беспокоился и пытался как можно скорее уйти. Правоохранителей насторожило нервное поведение собеседника.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, мужчину доставили в отдел. Там у него изъяли полимерный сверток. Экспертиза установила, что внутри находился синтетический наркотик общей массой 1,86 грамм. Ельчанин указал, что купил его для себя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере". Наказание - до 10 лет тюрьмы.