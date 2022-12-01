Житель Подмосковья отправится в колонию за отрезанные уши липчанина

Советский районный суд Липецка вынес приговор жителю Подмосковья, который отрезал уши приятелю. Напомним, ночью 10 сентября 2021 года пьяный мужчина из Электрострали поругался со знакомым у дома по улице Космонавтов. Обвиняемый дважды ударил липчанина кулаком в лицо, а потом повалил. Изверг ножом отрезал несчастному уши и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, москвича признали виновным по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также он выплатил липчанину 700 тыс. рублей морального вреда.