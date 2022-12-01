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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 7:32

Житель Подмосковья отправится в колонию за отрезанные уши липчанина

Также он выплатил 700 тыс. рублей морального вреда
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

Советский районный суд Липецка вынес приговор жителю Подмосковья, который отрезал уши приятелю. Напомним, ночью 10 сентября 2021 года пьяный мужчина из Электрострали поругался со знакомым у дома по улице Космонавтов. Обвиняемый дважды ударил липчанина кулаком в лицо, а потом повалил. Изверг ножом отрезал несчастному уши и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, москвича признали виновным по п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Суд приговорил мужчину к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Также он выплатил липчанину 700 тыс. рублей морального вреда.