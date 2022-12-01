В Липецке нашли место для горки, которую хотели снести на Неделина Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Большую горку на улице Неделина в Липецке оставят во дворе. Напомним, конструкцию у дома №23 собирались сносить. Специалисты Ростехнадзора назвали ее состояние неудовлетворительным, к тому же горка стояла на тепловых сетях. Но на прошлой недели местные жители встали на защиту всеми любимого сооружения.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, горку перенесут на новое место, которое согласовали с липчанами. Когда это делают - вопрос. Специалисты выясняют, можно ли демонтировать конструкцию в такую погоду. Если нет, то к работам приступят весной. Новый участок соответствует требованиям безопасности и там больше места.

После переноса горку отремонтируют. На баланс ее возьмет управляющая компания, обслуживающая дом №23 по Неделина.