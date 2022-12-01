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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 8:36

Экс-директор спортшколы под Липецком забирал премии у подчиненных

Суд оштрафовал его на 50 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Экс-директор спортшколы под Липецком забирал премии у подчиненных

Экс-директор спортшколы под Липецком забирал премии у подчиненных

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор бывшему директору спортивной школы. Его признали виновным по 6 эпизодам преступлений по ч.1 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

Суд установил, что с февраля по апрель 2022 года мужчина забирал у подчиненных тренеров и главного бухгалтера спортшколы в Елецком районе часть премии. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, экс-руководитель полностью признал вину и возместил ущерб. Суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей в доход государства.

Напомним, что в Липецке осудили жителя Подмосковья за отрезанные уши. В сентябре прошлого года пьяный мужчина набросился на липчанина и ножом отрезал ушные раковины приятелю. Изверг отправится в колонию. Подробности здесь.