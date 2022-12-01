Полицейские нашли в киоске в Липецке 17,5 литров контрафактного алкоголя

В Липецке в киоске нашли контрафактный алкоголь Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке в торговом павильоне на площади Заводская нашли контрафактные сигареты и алкоголь. Полицейские изъяли 17,5 литров сомнительного спиртного, в том числе в обычных пластиковых бутылках, и табачную продукцию различных наименований.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. Товар отправили на экспертизу.

Напомним, что за пьяную езду у матери двоих детей из Липецка конфисковали иномарку. Женщина в 3 раз села за руль в нетрезвом виде. К тому же не истек срок наказания по предыдущим приговорам. Липчанка признала вину. Ее приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения, а также лишили водительских прав на 5 лет. Подробности здесь.