Дикие животные съели 93% приманок с вакциной от бешенства в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке ветеринары проверили брикеты с вакциной от бешенства, которые они оставляли на окраинах города. Они осмотрели 43 точки. По данным пресс-службы регионального управления ветеринарии, дикие животные съели 93% от всех приманок. Эти меры защитят зверей, которые могут быть переносчиками опасного заболевания, а также предотвратят заражение домашних питомцев.

Напомним, что в Ельце у лисы подтвердилось бешенство. Из-за этого в городе ввели карантин. С начала года в регионе выявили 5 случаев заболевания. За тот же период 2021 года их было больше - 11. От бешенства привили 75 тыс. домашних животных. Вакцинацию можно пройти бесплатно. Для этого в Липецке можно обратиться в Правобережную или Левобережную ветлечебницы - 48-20-00 и 55-81-00.