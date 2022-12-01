Подросток украл микроволновку и металлический вольер из чужого дома под Липецком

В Липецкой области на скамье подсудимых оказался подросток. 16-летнего парня обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище - п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

По данным следствия, через приоткрытое окно он пробрался в дом по улице Фрунзе в Грязях. Подросток похитил микроволновую печь, а с участка на тачке вывез металлический вольер и сдал его на металлолом. Сумма ущерба составила более 4 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Он признал вину и отдал микроволновку, которую спрятал в сарае. Кстати, парень состоит на профилактическом учете. Материалы уголовного дела передали в суд.