Где отключат холодную воду и свет 2 декабря в Липецке

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 2 декабря в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет в садоводческих товариществах Тепличное, Коммунальщик и Светлана. Также без электроэнергии останутся жители дома №50 по улице Юношеская, №6 по Елецкому шоссе и №6 по улице Крайняя. Дополнительная информация в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в доме №2 по Прудной и в частном секторе Сырского Рудника: улицы Ударников, Минская, Смирнова, Солнечная, Жактовская, Городовикова, Рябиновая, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Прудная. Подробности по телефонам: *175, 236-175.