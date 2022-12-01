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НовостиОбщество1 декабря 2022 15:23

За 72 штрафа ГИБДД на 73500 рублей должнику под Липецком запретили водить машину

Мужчине придется выплатить всю сумму, чтобы вновь сесть за руль автомобиля
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
За 72 штрафа ГИБДД на 73500 рублей должнику под Липецком запретили водить машину

За 72 штрафа ГИБДД на 73500 рублей должнику под Липецком запретили водить машину

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области накопил 72 штрафа ГИБДД на 73 500 рублей. Добровольно он их не оплатил, тогда мужчине из Чаплыгинского района направили предупреждение. Но и после этого задолженность осталась прежней. Приставам пришлось принять меры.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, должнику запретили управлять автомобилем. Вновь сесть за руль он сможет только после оплаты всех штрафов. Напомним, что узнать о своей задолженности липчане могут на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов, либо на портале Госуслуг во вкладке "Судебная задолженность".

Приставы рекомендуют жителям региона не копить долги, а вовремя оплачивать их, не дожидаясь принудительных мер.