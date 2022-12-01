За 72 штрафа ГИБДД на 73500 рублей должнику под Липецком запретили водить машину Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецкой области накопил 72 штрафа ГИБДД на 73 500 рублей. Добровольно он их не оплатил, тогда мужчине из Чаплыгинского района направили предупреждение. Но и после этого задолженность осталась прежней. Приставам пришлось принять меры.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, должнику запретили управлять автомобилем. Вновь сесть за руль он сможет только после оплаты всех штрафов. Напомним, что узнать о своей задолженности липчане могут на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов, либо на портале Госуслуг во вкладке "Судебная задолженность".

Приставы рекомендуют жителям региона не копить долги, а вовремя оплачивать их, не дожидаясь принудительных мер.