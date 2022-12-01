Кинологи научат собак липчан искать взрывчатые вещества Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Кинологи будут тренировать любимцев липчан. Специалисты готовы работать со всеми желающими, у кого есть собаки, заверив, что даже шпиц может стать надёжным защитником и спасателем. Животных планируют обучать по 3 направлениям - поиск взрывчатых веществ, обеспечение общественной безопасности и поисково-спасательная работа.

- Можно обучить любую собаку, - уверена кинолог Анна Сидорова. - После этого животное сможет отреагировать на запах взрывчатых веществ, просто гуляя, без команды, и предупредит о том, что здесь находится опасный предмет.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на подготовку собак потребуется около 6 месяцев. Тренировки будут проходить на базе УГПСС в Липецке. После обучения псы смогут помогать в охране общественного порядка и участвовать в поисково-спасательных работах. Среди липчан уже есть добровольцы, желающие поучаствовать в проекте.