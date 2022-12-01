До 16 градусов мороза в ночь на 2 декабря в Липецкой области

В Липецкой области морозно, но без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 2 декабря в Липецкой области ожидается переменная облачность. Синоптики обещают без осадков. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов. В отдельных районах возможны морозы в 16 градусов. В светлое время суток от 2 до 7 градусов ниже ноля. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 766 мм рт.ст.

В Липецке немного теплее, чем в целом в регионе. В субботу 3 декабря ночью около 5 градусов со знаком минус. Днем температура воздуха составит -3 градуса. Переменная облачность, без снега. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт.ст.

Долгота дня 7 часов 57 минут. Восход в 8.12. Заход в 16.09.