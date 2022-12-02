После ДТП с Киа в Липецке 20-летний водитель ВАЗа попал в больницу

ДТП на улице Минская в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 1 декабря в Липецке неизвестный на Ссанг Йонг сбил 44-летнюю женщину. Авария произошла во дворе на улице Космонавтов. Липчанке понадобилась помощь медиков. Автоинспекторы поймали нарушителя. Им оказался 38-летний мужчина.

На улице Минская столкнулись Киа и ВАЗ-2112. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали оба водителя - 29 и 20 лет. Второго с травмами положили в больницу.

В тот же день в селе Тербуны на пешеходном переходе улицы Октябрьская "Фольксваген" наехал на 29-летнюю девушку. Иномаркой управлял 38-летний мужчина. Пострадавшую доставили в больницу.

Всего за сутки в Липецкой области выявили 1 913 нарушений правил дорожного движения. Так, 4 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 57 человек не пристегнулись. Автомобилисты 1 630 раз превысили скорость.