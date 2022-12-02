Воронежцы украли смартфоны на 200 тысяч рублей в пунктах выдачи заказов Липецкой области

В Липецкой области поймали подозреваемых в мошенничестве в пунктах выдачи товаров. Ими оказались жители Воронежской области 19 и 23 лет.

По данным пресс-службы регионального УМВД России, парни заказывали дорогие смартфоны в интернет-магазинах, выбирая в настройках "оплата при получении товара". Но аферисты и не собирались отдавать деньги. В пунктах выдачи сбегали с полученным товаром.

Общий ущерб составил около 200 тыс. рублей. Как выяснили полицейские, подозреваемые специально приехали в регион, чтобы воплощать свои злые умыслы. Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание - до 2 лет лишения свободы.

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