Липецкие хоккеисты во второй раз упустили победу в матче с «Тамбовом»

Поддержка трибун не помогла липчанам добиться успеха в противостоянии с лидером. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Липецке местный МХК провел повторный матч с единоличным лидером восточной конференции - МХК «Тамбов» из Мичуринска. Сначала повели гости (на 15-й минуте цель поразил Алексей Долишня). На 17-й минуте Иван Кудрин восстановил равновесие. А уже на 29-й минуте Клим Коваленко вывел липчан вперед - 2:1. На этом подвиги хозяев льда закончились – на 31-й минуте Иван Климкин выправил ситуацию, а на 47-й – Богдан Сенотов провел победный гол. 3:2 – в пользу «Тамбова». Таким образом, наши парни проиграли пятый матч кряду (шайбы – 5:20).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 34-мя очками продолжает единолично лидировать. Далее идут пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (27). У «Липецка» 18 очков и седьмое место. Теперь 3 и 4 декабря команды проведут два матча в Мичуринске. Начало обеих встреч в 13:00.