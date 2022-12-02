Склад пиломатериалов сгорел в селе под Липецком

В Липецкой области горел склад пиломатериалов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 1 декабря в Липецкой области горел склад пиломатериалов. Пожар вспыхнул в селе Фащевка Грязинского района. С огнем боролись 3 спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя уничтожило постройку размером 20 на 10 м.

В селе Вязовое Долгоруковского района полыхала кирпичная надворная постройка. Сгорела крыша на площади 24 кв.м., пострадала внутренняя отделка и вещи. В селе Боровое Усманского района пожар случился в двухэтажной надворной постройке. На месте работали 2 спасательных отделения и 2 добровольца из дружины. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил второй этаж здания на площади 20 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру "112".