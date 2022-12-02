В Черноземье проанализировали спрос на нефинансовые сервисы предпринимателей

В связи с развитием процессов импортозамещения стабильно высоким остается спрос на IT-оборудования и программное обеспечение (более 40% поступивших заявок), решения на базе 1С (более 11%), а также рекламные и маркетинговые услуги (около 8%).

Отечественные производители FMCG-сегмента используют широкий перечень услуг: от инструментов ТВ-рекламы на федеральных телеканалах до брендирования собственного автотранспорта. Одним из таких примеров сотрудничества стало соглашение с крупнейшим в Черноземье зерноперерабатывающим предприятием АО «Курский комбинат хлебопродуктов» (входит в АПК «Стойленская нива»). Предприятие уже много лет сотрудничает со Сбером, в том числе и по линии нефинансовых сервисов. В этом году компания начала продвижение на рынок новый бренд муки «Славна», для рекламы которого было выбрано агентство СберМаркетинг.

Российские производители активно используют инструменты медийной рекламы в сервисах по доставке продуктов питания. Например, белгородский производитель куриного яйца «ЛЕТО» дополнительно запустил продвижение собственной продукции посредством таргетированной рекламы в социальных сетях.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Внешние факторы оказывают влияние на бизнес наших клиентов. В такой ситуации важно, чтобы сервисы, которые обеспечивают деятельность наших партнеров, надежно работали. Мы прогнозируем, что до конца года общий объем сделок по линии цифровых услуг превысит 1 млрд рублей. Особенно актуальными становятся продукты, которые позволяют осуществлять импортозамещение используемого оборудования и технологий».