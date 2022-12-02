До 8 градусов мороза и без снега в Липецкой области 3 декабря

В Липецке морозно и солнечно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 3 декабря в Липецкой области ожидается переменная облачность и без снега. Ночью крепкий мороз - синоптики обещают от 6 до 11 градусов ниже ноля. В днем температура воздуха в регионе составит от 3 до 8 градусов со знаком минус. Ветер восточный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт.ст.

В воскресенье 4 декабря в Липецке будет довольно холодно, солнечно и без осадков. Ночью столбик термометра опустится до отметки -7 градусов. В светлое время суток в областном центре около -4 градусов. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 773 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 55 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 8.14. Заход в 16.09.