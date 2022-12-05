Сообщения об обысках у липецкого губернатора Артамонова назвали фейками недобитых фашистов

В Липецкой области прокомментировали слухи о обысках в доме губернатора Фото: Юлия КЛЮЕВА

В телеграм-каналах появилась информация, что на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова завели уголовное дело. Там же пишут, что якобы у него дома силовики проводят обыски.

В понедельник 5 декабря в пресс-службе регионального правительства прокомментировали эту новость. Информацию назвали вбросом и редкостной чушью от первой до последней буквы.

Напомним, что губернатор отправился в зону СВО, чтобы встретиться с липецкими бойцами и передать им гуманитарный груз: несколько УАЗов, продукты, средства первой необходимости.

- Видимо, этот факт очень печалит недобитых (пока) фашистов, побуждая Центры информационно-психологических операций плодить фейки, - подытожили в пресс-службе правительства Липецкой области.