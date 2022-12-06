Под Липецком осудят воронежца, от которого родила 15-летняя школьница

В Липецкой области будут судить мужчину за интимные отношения со школьницей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 21-летнего воронежца, от которого родила 15-летняя школьница. Следствие установило, что в октябре-ноябре 2021 года у парня и девушки складывались интимные отношения. Спустя 9 месяцев после таких встреч на свет появилась девочка. Результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили отцовство.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, житель Воронежской области признал вину. Материалы уголовного дела по ч.1 ст.134 УК РФ "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста" направили в суд. Максимальное наказание - до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что аналогичная история произошла в Измалковском районе. Там 15-летняя девушка родила дома сына от 23-летнего парня. Подробности здесь.