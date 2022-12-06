Тело мужчины с ножом во рту и тремя ранами груди нашли в доме под Липецком

В Липецкой области арестовали подозреваемого в убийстве 57-летнего мужчины. Преступление призошло в селе Ольшанка-2 Тербунского района. Согласно материалам дела, 2 декабря в частном доме нашли тело несчастного с ножом во рту и тремя колото-резаными ранами груди.

В тот же день местный житель пришел в полицию с явкой с повинной. На него завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". 49-летний мужчина пояснил, что зарезал знакомого еще 26 ноября. Тогда они выпивали и поссорились.

Как сообщили в пресс-службе региональной судебной системы, подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца.

Напомним, что в Липецкой области будут судить воронежца, от которого родила 15-летняя школьница. Подробности здесь.