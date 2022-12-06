До 11 градусов мороза и без снега в среду в Липецкой области

В Липецкой области морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 7 декабря в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 12 до 17 градусов ниже ноля. Днем в регионе 6-11 градусов мороза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт.ст.

В четверг 8 декабря в Липецке наконец-то выпадет снег. В темное время суток столбик термометра опустится до -8 градусов. Днем в областном центре около 4 градусов со знаком минус. Ветер юго-восточный с переходом на южный 13-15 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 757 мм рт.ст.

Долгота дня - 7 часов 48 минут. Восход в 8.19. Заход в 16.06. Луна растущая.