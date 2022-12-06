Где отключат воду и свет в среду 7 декабря в Липецке

В Липецке в среду отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 7 декабря в Липецке вновь отключат свет и воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Юношеская, 50; Ангарская; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; Паровозная, 11а; Поселковая, 2а, 30в, 33, 4, 47а; Рудничная, 17, 21, 25; Ново-Весовая, 2в, 5, 6; Ударников, 11, 12, 12а, 13, 13а, 7а; Новотепличная, 40, 50, 6а; Пришвина; Стаханова, 26; бульвар Шубина, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 8а; проспект 60 лет СССР, 37, 41; Елецкое шоссе, 6. Также свет погаснет в садоводческом товариществе Горняк. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Бачурина, 1, 4-6, 10; Прудная, 2. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Минская, Городовикова, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный, Курчатова, Теплый, улица Баумана.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Бачурина, 8; Прудная 2; переулок Теплый. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.