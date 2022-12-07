21-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы за закладки наркотиков в Липецке

В Липецке поймали парня и девушку с наркотиками Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке будут судить 21-летнего парня за незаконное хранение и сбыт наркотиков через Интернет. По данным пресс-службы регионального УМВД России, житель Ельца нашел незаконный заработок в соцсетях. В апреле по заданию «куратора» он забрал в условленном месте 40 свертков запрещенного вещества, а после разложил их по тайникам-закладкам в лесу Левобережного района областного центра.

Как установили полицейские, часть наркотиков он отсыпал себе, чтобы употреблять со своей 20-летней девушкой. Именно с этими остатками и задержали молодых людей. У парня изъяли пакетик с 0,90 г запрещенного вещества. А у девушки в рюкзаке нашли 4 полимерных пакетика и сигарету. Экспертиза установила, что это были синтетические наркотики общей массой 8,02 г.

Уголовное дело ельчанина направили в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его подруге предъявили обвинение по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере».