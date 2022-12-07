Новогодние огни зажгут в Липецке вечером 7 декабря

В эту среду 7 декабря Липецк засияет новогодними огнями. Специалисты «зажгут» праздничную иллюминацию. Как уточнили в пресс-службе мэрии, включать инсталляции будут поочередно.

Ближе к вечеру заработает подсветка фигур возле Комсомольского пруда. Там стоят композиции «Оркестр снеговиков», «Карета», «Уличные фонари» и надпись «С Новым Годом». Также засияют украшения каскада фонтанов и водных комплексов на улице Ленина. После включат световой тоннель в сквере Ворошилова.

Весь город засияет к середине декабря. Многие конструкции включат дистанционно. Но есть те, которым нужна ручная регулировка. Напомним, что на площади Петра Великого завершают монтаж новогодних украшений. Как и в прошлом году, липчане попадут в сказку «Алиса в стране чудес».