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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:25

Никита Путилин стал и.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области

Ранее эту должность занимал Александр Завертяев
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
И.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин

И.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин

Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении ЖКХ Липецкой области новый руководитель. На эту должность назначили Никиту Путилина, но пока с приставкой и.о. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет контролировать капремонт в многоквартирных домах, вопросы водоснабжения и водоотведения, переселения из аварийного жилья, благоустройства, предоставления жилья детям-сиротам.

Никита Путилин родился в 1987 году. В 2013 окончил ЛГТУ, а после отслужил в армии. Работал начальником производственно-технического отдела в Липецкоблводоканале. Был первым заместителем гендиректора - технического директора водоканала. В августе 2022 года занял должность замначальника региональго управления ЖКХ. Занимался восстановлением инфраструктуры в Володарском районе ДНР.

Напомним, что ранее пост руководителя управления ЖКХ занимал Александр Завертяев. В октябре он перешел на работу в федеральную структуру.