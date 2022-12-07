Никита Путилин стал и.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области

И.о. руководителя управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении ЖКХ Липецкой области новый руководитель. На эту должность назначили Никиту Путилина, но пока с приставкой и.о. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он будет контролировать капремонт в многоквартирных домах, вопросы водоснабжения и водоотведения, переселения из аварийного жилья, благоустройства, предоставления жилья детям-сиротам.

Никита Путилин родился в 1987 году. В 2013 окончил ЛГТУ, а после отслужил в армии. Работал начальником производственно-технического отдела в Липецкоблводоканале. Был первым заместителем гендиректора - технического директора водоканала. В августе 2022 года занял должность замначальника региональго управления ЖКХ. Занимался восстановлением инфраструктуры в Володарском районе ДНР.

Напомним, что ранее пост руководителя управления ЖКХ занимал Александр Завертяев. В октябре он перешел на работу в федеральную структуру.