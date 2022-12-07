Жителю Липецка грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение подруги

В Липецке задержали подозреваемого в смертельном избиении 45-летней женщины. На 47-летнего горожанина завели уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Вечером 5 декабря в квартире дома по улице Гагарина нашли тело женщины с видимыми следами насильственной смерти. Под подозрение попал хозяин квартиры, с которым несчастная выпивала накануне.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина не стал отрицать вину и написал явку с повинной. По версии следствия, он поругался с гостьей и ударил ее по лицу, сломав нос. Проснувшись вечером, он обнаружил бездыханное тело подруги. Предварительно, она скончалась в результате сочетанной травмы тела, осложнившейся острой кровопотерей.

Расследование уголовного дела продолжается. Липчанину грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об аресте.