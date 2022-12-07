Синоптики обещают снег и порывы ветра до 15 м/с в Липецкой области 8 декабря

В Липецке обещают снег и до 8 градусов мороза 8 декабря Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 8 декабря в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до отметки -15 градусов. Днем в регионе от 3 до 8 градусов мороза. Местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт.ст.

В пятницу 9 декабря в Липецке тоже будет снежно. Осадки ожидаются и в темное, и в светлое время суток. Температура воздуха ночью около 4 градусов со знаком минус. Днем в областном центре до 1 градуса ниже ноля. Ветер южный 12-14 м/с. Синоптики предупреждают о порывах до 16 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 752 мм рт.ст.