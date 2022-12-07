Уборку дворов Липецка во время снегопадов и гололеда будут оценивать по чек-листам Фото: Юлия КЛЮЕВА

В администрации Липецка обсудили предстоящие "температурные качели". К концу недели в областном центре ожидается потепление и снег с дождем. Если потом придет похолодание, то гололедицы не избежать. Поэтому, по словам мэра города Евгении Уваркиной, важно проработать алгоритмы действий. Прояснить требования к качеству работы управляющих компаний.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, уборку дворов будут оценивать по чек-листам. Специалисты обратят внимание на входные группы, есть ли наледь и сосульки, в каком состоянии пешеходные дорожки, посыпают ли их реагентами, как работают дворники и техника. Затем составят рейтинг УК.

Как заметил и.о. руководителя ГЖИ региона Юрий Букреев, расчищать дворы следует рано утром - с 5 часов, а не когда все уйдут на работу. Липчане должны выходить из подъезда и видеть, что во дворе чисто и безопасно.