Свет отключат на 14 улицах Липецка, а на 6 - холодную воду в четверг 8 декабря

Липчане вновь останутся без света и воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 8 декабря отключат свет и воду. В четверг с 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Юношеская, 50; Ангарская; Буденного; Индустриальная, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Небесная, 10, 15; Речная, 24а; Сенная, 2; Смоленская, 40, 43; Сырская; Архангельская; переулок Рядовой; Елецкое шоссе, 6.

На этот же период времени без электроэнергии останутся жители Сселок по улицам Ленина, 200; Сокольская, 6а. Дополнительная информация в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Астраханская, Архангельская, Усманская, Силикатная, Гидромеханизации, а также в Сселках по улице Космонавтов. Воду подвезут к дому №19 по улице Силикатная и №46 по Космонавтов. Как уточнили в пресс-службе РВК-Липецк, подробности липчане могут узнать в диспетчерской по телефонам: *175, 236-175.