В Липецке менеджер салона связи оформила на клиентов 9 сим-карт без их согласия

Полицейские вычислили липчанку, которая оформляла сим-карты без согласия клиентов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 29-летнюю женщину будут судить за преступление по ч.3 ст.272 УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации". Следствие установило, что обвиняемая работала менеджером в салоне сотовой связи. Она самовольно регистрировала сим-карты на разных людей, чтобы выполнить план и получить большее вознаграждение. Всего она оформила 9 сим-карт.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию начали поступать заявления от граждан, на которых без их ведома оформили услуги оператора. Позже правоохранители вычислили подозреваемую. Она призналась во всем и раскаялась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Максимальное наказание за преступление - до 5 лет лишения свободы.