35-летняя женщина за рулем Хендай врезалась в отбойник под Липецком

Под Липецком Хендай врезался в дорожное ограждение Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 7 декабря в Липецке на улице Водопьянова иномарка сбила 39-летнего мужчину. Это произошло на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оказали ему помощь и отпустили. За рулем автомобиля Ссанг Йонг находился 66-летний липчанин.

В тот же день в Воловском районе на автодороге Тербуны-Волово 35-летняя женщина не справилась с управлением Хендая и врезалась в отбойник. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, она получила травмы.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 245 нарушений Правил дорожного движения. Так, 4 человека попали под административную статью за пьяную езду. Еще 52 проигнорировали ремни безопасности. Водители 2 010 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу.