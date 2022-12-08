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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:16

60-летняя женщина погибла в пожаре в торговом центре в Ельце

Специалисты установили личность несчастной, которая задохнулась дымом в Доме торговли в Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области специалисты установили личность женщины, погибшей в пожаре в торговом центре Ельца 7 декабря. Это 60-летняя местная жительница. Как стало известно lipetsk.kp.ru, при ней была банковская карта, данные которой помогли опознать несчастную.

Напомним, Дом торговли по улице Мира вспыхнул около полудня. Сигнал об этом поступил диспетчеру в 12.10. Более 2 часов с огнем боролись 10 спасательных расчетов. Из здания эвакуировали 50 человек. Тело женщины нашли на втором этаже торгового центра. По данным следствия, она отравилась дымом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели ельчанки. Прокуратура также начала проверку.