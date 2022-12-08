В Липецке ищут подростка ростом 180 сантиметров

В Липецке пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут 14-летнего подростка. Богомазов Андрей Денисович пропал в среду 7 декабря. Около 15.00 он ушел из дома по проспекту 60 лет СССР. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей, до сих пор местонахождение парня не установили.

Приметы: 14-15 лет на вид, рост 178-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные крашеные.

Был одет: черный пуховик, черные штаны, белые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Андрея Богомазова или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей", электронная почта - ppdlip@mail.ru.