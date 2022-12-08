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НовостиОбщество8 декабря 2022 10:47

Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в юанях

Банк Уралсиб предлагает новый срочный вклад «Доход» в китайских юанях
Источник:kp.ru
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Минимальная сумма вклада составляет 20 тыс. юаней. Срок размещения вклада – 732 дня. Процентная ставка – от 0,7% до 1,5% годовых в зависимости от суммы вклада и наличия пакета услуг.

Вклад без возможности пополнения и расходных операций (за исключением возможности расходования причисленных к вкладу процентов), автоматическое продление вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). Досрочное закрытие вклада – по ставке «до востребования» 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладу «Доход» можно получить в ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-25-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».