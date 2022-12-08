Россияне стали хуже относиться к доллару и евро, и присматриваются к юаню

Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро - покажет время.

Опубликованы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек сотрудниками банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

Выяснилось, что у 37% россиян ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года - чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (44%). Что касается рубля, то 19% в этом году стали больше ему доверять, а две трети (64%) россиян не изменили своего мнения: как и в 2021-м они продолжают верить в крепкую национальную валюту. Больше всего патриотов – на Урале (30%).

13% начали лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Более того, У 16% респондентов появились планы завести счет или карту в юанях: тут среди лидеров Северный Кавказ (24%). Число владельцев сбережений в юанях уже выросло в этом году с 2% до 4%.

К слову, 79% россиян не имели счета или карты в юанях и не планируют заводить, а 68% не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро.