Какие улицы останутся без холодной воды и света в Липецке 9 декабря

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке отключат свет и воду. С 10 утра до 2 часов дня без электроэнергии останутся жители дома №27 по улице Механизаторов.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Ангарская, 5; Юношеская, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 87б; Катукова; 50 лет НЛМК; Космонавтов, 88; Елецкое шоссе, 6; район Цемзавода, Центролит. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Киевская, 34, 36, 41; Депутатская, 51а, 52-57, 52а, 53а, 55а, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80; Индустриальная, 1-4, 3а; Циолковского, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 7/1а; Гагарина, 159, 159/2, 161/1-3; Мичурина, 26Б, 24, 22, 21/1, 30, 12, 4, 8, 20, 16, 16а; Неделина, 7, 10, 12, 15, 17, 17а, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49; Котовского, 37.

Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Зоологическая, Полярная, Смоленская. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Депутатская, 61; Гагарина, 161/2; Неделина, 15, а также по заявкам жителей. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.