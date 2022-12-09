Водители Субару и Шкоды получили травмы в ДТП под Липецком

Под Липецком столкнулись иномарки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 8 декабря в Липецком районе столкнулись Субару и Шкода. ДТП случилось на подъездной дороге от М-4 "Дон". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, оба водителя 31 и 38 лет получили травмы. Их доставили в больницу.

В тот же день в Ельце на трассе "Дон" 38-летний мужчина за рулем Фольксвагена сбил 54-летнего пешехода, который переходил дорогу согласно сигналу светофора. Его госпитализировали.

В Тербунском районе на автодороге Тербуны-Васильевка-Малые Борки в аварию попали Хендай и Грейт Волл. Пострадала 22-летняя пассажирка первой иномарки. Ей понадобилась помощь медиков.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 2 295 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 5 водителей. 54 человека не пристегнулись. Автомобилисты 2 225 раз превысили скорость.