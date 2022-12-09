57-летний мужчина в валенках и темно-синей куртке пропал под Липецком

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 57-летнего мужчину. Перов Игорь Николаевич пропал в селе Урусово Чаплагинского района в минувшие выходные. С 3 декабря мужчина не выходил на связь. Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза темные.

Был одет: темно-синяя куртка, валенки, темная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Игоря Перова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "ЛизаАлерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.