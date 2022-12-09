Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 8:29

С последствиями снегопада в Липецке борются более 40 машин спецтехники

Ночью дороги города посыпали пескосоляной смесью и технической солью
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке устраняют последствия снегопада

В Липецке устраняют последствия снегопада

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке борются с последствиями снегопада. Ночью работали 14 пескоразбрасывателей и 2 малогабаритные машины. Они посыпали реагентами дороги и тротуары. 17 тракторов подметали проезжие части. Всего израсходовали 181,5 тонны пескосоляной смеси и 82,5 тонны технической соли.

По данным пресс-службы мэрии, в 4 утра на улицы вышли 130 дворников. Они приводили в порядок пешеходные зоны и территории у остановочных павильонов. Им помогали 5 малогабаритных машин.

В настоящее время на дорогах работают 35 единиц техники. Также специалисты начали вывозить снег - 7 машин. Напомним, что по технологии в первые часы снегопада нужно посыпать дороги, чтобы избежать наледи. После этого - подметать улицы.