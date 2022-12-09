На Политехнической в Липецке разрешили парковать машины по четным и нечетным числам Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке на улице Политехническая появились дорожные знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам. Их установили между домами №7 и №15.

До этого там стояли знаки "Остановка запрещена", чтобы повысить безопасность липчан и было удобнее убирать проезжую часть. Однако, многие жители Университетского пожаловались на недостаток парковочных мест. Поэтому ограничение решили смягчить. Теперь водители смогут парковаться по четным и нечетным числам по разным сторонам дороги.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, согласно ПДД остановка и стоянка разрешаются в зоне действия знаков с 21.00 до 19.00. С 19.00 до 21.00 нужно переставить автомобиль. Кстати, на участках с ограниченной видимостью и перед перекрестками стоянка по-прежнему запрещена.