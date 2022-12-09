В День Героев Отечества липчане возложили цветы к Вечному огню Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В пятницу 9 декабря в Липецке отмечают День Героев Отечества. В этот день чествуют обладателей высших военных наград.

На площади Героев собрались руководители города и области, силовых ведомств, организаций, студенты, кадеты и неравнодушные липчане. Они возложили цветы к Вечному огню, а после почтили память погибших минутой молчания.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, впервые День Героев Отечества в России отметили 9 декабря 2007 года. В 1769 году в этот день Екатерина II учредила высшую воинскую награду - орден Святого Георгия. Традиция чествовать героев сохранялась до революции 1917 года. Теперь ее вновь возродили.