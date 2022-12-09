Куда жаловаться на неубранный снег во дворах Липецка и области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жители Липецкой области могут пожаловаться на уборку снега во дворах. Обращения принимают управляющие компании или ТСЖ. Также заявку можно оставить по номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, если УК не реагирует, пожаловаться можно в Госжилинспекцию по телефону 22-13-16, либо через сайт ГИС ЖКХ, а также обратиться по адресу: Липецк, улица Советская, 3.

Напомним, что по закону расчистить дворы от снега должны в течение 6 часов после окончания снегопада. Кстати, ночью дороги областного центра обрабатывали противогололедными материалами. Специалисты израсходовали 181,5 тонны пескосоляной смеси и 82,5 тонны технической соли. Подробности здесь.