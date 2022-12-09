Жительница Липецка сообщила в «112» о ложном минировании дома в районе Сырского Рудника

Жительница Липецка сообщила в «112» о ложном минировании дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 8 декабря на номер "112" позвонила жительница Липецка и сообщила о бомбе. Она сказала, что взрывоопасный предмет находится в подъезде дома в переулке Рудный, и там начался пожар.

Как сообщили в Центре обработки вызовов Системы «112», оператор в соответствии с Регламентом направила сигнал в полицию, пожарную охрану, скорую помощь, газовую службу и Антитеррор. В полиции решили перепроверить вызов. Оказалось, что в ноябре 2019 года та же женщина уже звонила в экстренные службы и заявляла о якобы заложенной бомбе.

Личность «шутницы» установили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кстати, за 11 месяцев этого года операторам системы «112» поступило 1 224 сообщения о минировании зданий. Это почти в 6 раз больше, чем в 2021-ом. Все сигналы, к счастью, оказались ложными.