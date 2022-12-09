О гололеде, тумане и мокром снеге 9 декабря предупреждают жителей Липецка

В ближайшие часы этой пятницы в Липецке ожидается мокрый снег, гололед и туман. Горожан просят быть внимательными. Пешеходам рекомендуют передвигаться медленно и осторожно, а водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с последствиями непогоды продолжают бороться специалисты. Днем на посыпку дорог израсходовали 170 тонн пескосоляной смеси и 60 тонн технической соли. В ночную смену выйдет 50 единиц спецтехники. Обрабатывать проезжие части будут 17 пескоразбрасывателей. Столько же тракторов - подметать. Еще 13 машин - вывозить снег.

В 4 утра в областном центре заработают 130 дворников. Они будут расчищать подходы к переходам, пешеходные зоны, остановки.