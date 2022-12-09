Холодную воду отключат в центре Липецка и в районе Сырского Рудника 10 декабря

В Липецке отключат воду в субботу 9 декабря Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 10 декабря в Липецке отключат холодную воду. Без ресурса останутся жители Сырского Рудника и центра города. Все из-за ремонтных работ на сетях. Рекомендуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Прудная, 2; Минская, Смирнова, Солнечная, Городовикова, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Поселковая, Паровозная, Прудная, переулок Узорный.

На этот же период времени воду отключат в домах №1, 2, 4а, 6, 8, 10 по улице Кузнечная областного центра. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Прудная 2; Кузнечная, 1. Подробности липчане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.