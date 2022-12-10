Пьяный водитель получил 2 года условно за взятку инспектору ДПС в 50 тысяч рублей под Липецком

В Липецкой области пьяный мужчина пытался подкупить инспектора ДПС Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 61-летнему автомобилисту, который предложил взятку сотруднику ДПС. Следствие и суд установили, что 10 августа автоинспектор остановил пьяного мужчину на машине между деревнями Екатериновка и Казинка Елецкого района. Нарушитель предложил полицейскому 50 тыс рублей, лишь бы тот закрыл глаза на его состояние.

Однако, инспектор отказался от взятки и сообщил о попытке подкупа в следственные органы. Уголовное дело возбудили по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ "Приготовление к даче взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия".

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчина признал вину раскаялся. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.