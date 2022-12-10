9 улиц Липецка останутся без холодной воды 11 декабря

В Липецке в воскресенье отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 11 декабря некоторым жителям Липецка отключат холодную воду. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, так как на сетях продолжаются ремонтные работы.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в санатории "Мечта" села Капитанщино. Также без холодной воды останутся липчане, проживающие по улицам Степанищева: 11, 13, 15, 17, 19; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 16, 19, 21.

Холодную воду отключат в частном секторе: улицы Пришвина, Новотепличная, Ягодная, Отрадная, Раздольная, Утренняя, Лучистая, 1а квартал, а также в садоводческом товариществе Металлург-1.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут к санаторию, а также к дому №11 по улице Степанищева. Подробности можно уточнить по телефону: 175 и 236-175.