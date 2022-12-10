Туман, гололед и дожди ожидаются в Липецкой области 11 декабря

В Липецке туман и гололед Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 11 декабря в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, временами дожди, ночью местами сильные, туман. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На дорогах гололедица.

Днем в регионе от 0 до +5 градусов. Ветер южной четверти 8-13 м/с, возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт.ст.

В понедельник 12 декабря в Липецке облачно. В темное время суток столбик термометра покажет +1 градус. Днем до 2 градусов выше ноля. Около полудня снег с дождем, а вечером снег. Южный ветер 7-9 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.