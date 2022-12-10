МЧС провели 100 рейдов по рекам Липецкой области с 1 декабря

Липчан просят не выходить на лед Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

С 1 декабря спасатели провели 100 профилактических рейдов по водоемам Липецкой области. Сотрудники регионального ГИМС МЧС России и УГПСС предупреждают жителей об опасности выхода на лед. Они раздают памятки с информацией, как пользоваться средствами спасения и что делать в случае провала.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России области, ледовый покров, какой бы толщины он не был, потенциально опасен. Поэтому спасатели просят липчан не подвергать свою жизнь риску. Зимняя погода весьма непредсказуема. Еще несколько дней назад в регионе было до 10 градусов мороза, а в эти выходные - оттепель.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Сигналы принимаются круглосуточно.