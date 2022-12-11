Липецкие спортсменки завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе

В турнире участвовали около 200 спортсменов из 25 регионов страны. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Юноши и девушки до 16 лет соревновались в честь 801-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. В турнире участвовали около 200 спортсменов из 25 регионов страны. Липецкую область на соревнованиях представляли воспитанники МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №9».

Анастасия Сипина завоевала серебро в весовой категории 36 кг. А Виктория Балакирева стала бронзовым призером в весовой категории 42 кг. Тренируются девушки под руководством Николая Овчинникова и Сергея Яковлева.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанин Михаил Шкарин стал победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе.